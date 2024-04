Apple AirPods 2 in OFFERTA PAZZESCA: comprale subito, RISPARMI 40 euro

Che da ormai da tempo Apple rappresenti un punto di riferimento anche nel settore degli auricolari, è un dato di fatto. I suoi modelli sono sulla cresta dell’onda, per via della loro qualità di suono e per il design ergonomico ed elegante. Se anche tu hai deciso di acquistarne un paio, allora c’è l’offerta pazzesca di Amazon da sfruttare. Solo per oggi, le AirPods 2 sono in vendita al prezzo promozionale di 109,00 euro. Con un risparmio totale di 40 euro grazie allo sconto del 27%. Inclusa nella confezione trovi anche la custodia di ricarica tramite cavo, così da non farti mancare nulla. Sfrutta subito la promo unica, sarai uno dei pochi fortunati.

Apple AirPods 2: il meglio del suono con l’iconico design da sfoggiare

Stiamo parlando di quelle che forse sono le AirPods meglio riuscite di sempre. Con la seconda generazione, Apple ha dato una svolta decisiva al mercato degli auricolari wireless, lanciando una versione in grado di soddisfare anche i più scettici. Di un’unica taglia, hanno un tipo di design ergonomico e pensato per essere comodi da indossare tutto il giorno. Anche per l’allenamento o per i lunghi viaggi sui mezzi. La custodia di ricarica può venire alimentata sia in modalità wireless con un caricabatterie certificato Qi che tramite il connettore Lightning.

Dopo averle configurate la prima volta con il vostro iPhone, semplicemente mettendo i due device a contatto per qualche istante, sarà tutto a tua disposizione. Con un setup veloce e una modalità di aggancio pressoché istantanea. Con una singola ricarica, hai fino a 24 ore di autonomia. Così da non dover pensare mai a nulla. Ultima ma non ultima la protezione da polveri e liquidi, il che rende questi AirPods 2 perfetti anche per una lunga sessione in palestra.

Godi ora dello sconto e acquistali a 40 euro in meno, non te ne staccherai più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.