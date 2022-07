Apple AirPods 3ª generazione, in offerta solo oggi su Amazon (-20%)

Nel corso degli ultimi anni gli auricolari Apple AirPods 3ª sono sempre più apprezzati perché leggeri e comodi per diventare indispensabili in diversi contesti come lo studio, lo sport e il lavoro. Questi auricolari soddisfano l’esigenza dei consumatori di godere di un suono di qualità nei vari scenari d’utilizzo e segnano la direzione verso una nuova esperienza di ascolto per i giovani utenti. Gli eccellenti Apple AirPods 3, con custodia di ricarica tramite cavo sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 159€ e con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime. Per questo dovete fare in fretta, perché a questo prezzo finiranno in un lampo.

AirPods 3ª generazione a prezzo assurdo su Amazon

Uno dei prodotti che proprio non può mancare nell’ecosistema di prodotti della mela morsicata sono proprio gli AirPods. Sono loro la naturale estensione senza fili del tuo iPhone, Mac, iPad e non solo. E poi ti offrono una qualità eccezionale in ascolto musicale, ottima autonomia energetica, ricarica a cavo oppure wireless e cancellazione attiva del rumore. Il tutto condito da un design in ear, che garantisce vestibilità comodissima e non mancano dei precisissimi comandi touch. Per non parlare delle mille funzioni che ti mettono a disposizione, come l’attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”, la connessione istantanea anche da un dispositivo all’altro e la custodia di ricarica per oltre 24 ore di autonomia. Un paio di auricolari senza fili che non scende a compromessi con alcuna specifica tecnica, quindi.

I microfoni sono rivolti verso l’interno e presentano un sensore di rilevamento della pelle. Hanno poi l’accelerometro per il rilevamento del movimento e un chip per quello vocale. Godono inoltre dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa che vi garantisce un suono tridimensionale. Dal punto di vista strutturale sono praticamente uguali a livello di forma ed estetica alle AirPods Pro e ne riprendono le linee anche sulla custodia di ricarica. Non hanno i gommini, come detto, non sono in-ear ma over-ear e sono più comode per tante gente.

Questi eccellenti Apple AirPods 3ª generazione ti offrono inoltre fino a 6 ore di ascolto con una sola carica, fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe e la possibilità di condividere condividere facilmente l’audio del tuo iPhone, iPad, iPod touch o dell’Apple TV fra due paia di AirPods. Questi gioiellini sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 159€. Si tratta quasi del minimo storico mai raggiunto per i celeberrimi auricolari senza fili della mela morsicata. Completa rapidamente l’ordine perché finiranno in un lampo. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.