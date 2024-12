Apple AirPods 4: il top di gamma degli auricolari in sottocosto su Amazon

Oggi Amazon ha lanciato una promozione speciale sugli auricolari più all’avanguardia sul mercato! Si tratta delle Apple AirPods 4, al momento disponibili a soli 129 euro con un super sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple AirPods 4: audio coinvolgente e massima comodità

Le Apple AirPods 4 sono auricolari di ultima generazione che ti sorprenderanno per una serie di specifiche tecniche top di gamma.

Si contraddistinguono dagli altri modelli sul mercato per il loro audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa che crea un suono immersivo, così ti sentirai sempre come se fossi al centro di un concerto.

Inoltre sono dotate del nuovissimo chip H2 progettato da Apple per offrire un’esperienza sonora senza paragoni. Potrai sfruttare, tra l’altro, una serie di funzionalità all’avanguardia come la modalità “Isolamento vocale” che migliora la qualità delle telefonate in quanto sfrutta l’audio computazionale evoluto, riduce il rumore di fondo ed isola il suono della tua voce.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello delle cuffie: con una sola carica hai fino a 5 ore di ascolto, mentre potrai arrivare fino a 30 ore di riproduzione musicale no-stop utilizzando la custodia. In più, sono dotate di resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua di grado IPX4 quindi potrai utilizzarle sotto la pioggia o mentre ti alleni senza alcuna preoccupazione.

