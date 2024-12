Apple AirPods Max: le Cuffie over-ear più innovative sul mercato in offerta speciale

Se sei un appassionato di musica, non puoi assolutamente farti scappare questi auricolari top di gamma che oggi trovi in promozione su Amazon! Parliamo delle Cuffie wireless over-ear Apple AirPods Max, al momento disponibili a soli 539 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Cuffie wireless over-ear Apple AirPods Max: le caratteristiche tecniche

Le Cuffie wireless over-ear Apple AirPods Max rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica e vuole godere della propria musica preferita al massimo.

In primis sono dotate di un driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà, con alti cristallini e bassi profondi, così da regalarti sempre un’esperienza audio immersiva e coinvolgente.

Questo modello si contraddistingue, inoltre, per la funzionalità di Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e farti immergere totalmente nella musica. Allo stesso tempo, la Modalità Trasparenza permette di ascoltare il mondo intorno a te quando hai bisogno di rimanere connesso anche con l’ambiente esterno.

Un’altra caratteristica di spicco degli auricolari è l’Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa: in questo modo potrai sempre godere un effetto surround da cinema e sentirti al centro dell’azione per quanto riguarda qualsiasi contenuto tu stia ascoltando.

Oggi le Cuffie wireless over-ear Apple AirPods Max sono disponibili su Amazon a soli 539 euro con uno sconto conveniente del 7%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.