Apple AirPods Pro 2 a quasi 100€ in meno: promo Black Friday Amazon

Il Black Friday è qui ed oggi hai l’opportunità di acquistare le cuffie più innovative sul mercato ad un prezzo bomba! Si tratta delle Apple AirPods Pro 2, al momento disponibili su Amazon a soli 189 euro con un super sconto del 32%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Apple AirPods Pro 2: audio immersivo e funzionalità all’avanguardia

La Apple AirPods Pro 2 rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica e vuole ascoltare sempre al massimo i suoi brani preferiti.

Innanzitutto dispongono del chip H2 progettato da Apple con un driver a bassa distorsione realizzato su misura per offrire sempre alti cristallini e bassi intensi così da farti sentire sempre come al centro di un concerto. Allo stesso tempo, le tue telefonate saranno sempre nitide e chiarissime anche quando ti trovi in aree particolarmente rumorose grazie alla modalità “Isolamento vocale”.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai con il controllo touch: per gestire i contenuti audio basterà sfiorare, toccare e tenere premuto lo stelo. Inoltre, grazie alle interazioni con Siri, quando ti chiede se vuoi ascoltare un messaggio, rispondere a una chiamata o gestire delle notifiche, puoi annuire o scuotere la testa per dire sì o no.

Per finire, la confezione include quattro paia di cuscinetti in silicone (XS, S, M, L) che si adattano a tanti tipi di orecchio e sono comodi da indossare tutto il giorno.

