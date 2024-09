Apple AirPods Pro 2: gli auricolari più ricercati in promo esclusiva su eBay

È il momento giusto di ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora con le Apple AirPods Pro 2! Oggi Questi auricolari top di gamma sono disponibili su eBay a soli 226 euro con uno sconto bomba del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple AirPods Pro 2: audio impeccabile e massima autonomia

Le Apple AirPods Pro 2 sono dei veri e propri gioiellini della tecnologia, sicuramente tra i più venduti nel settore degli auricolari wireless.

Innanzitutto sono dotate dell’innovativo chip H2 che offre una cancellazione del rumore più avanzata e un suono che ti avvolge completamente. In più l’equalizzazione adattiva si adatta in tempo reale alle tue orecchie, regalando acuti cristallini e bassi profondi con una chiarezza straordinaria e in qualsiasi occasione.

Nello specifico, la funzione di cancellazione attiva del rumore è stata potenziata fino al doppio rispetto alla generazione precedente. In più potrai sfruttare la modalità Trasparenza che consente di rimanere connessi all’ambiente circostante, permettendo di percepire suoni esterni importanti senza dover rimuovere gli auricolari.

Allo stesso tempo, utilizzando la funzione “Rilevamento conversazione”, le cuffiette riconoscono quando stai parlandoo con qualcuno e automaticamente abbassano il volume della musica per concentrarsi sulla voce ed avere una comunicazione ottimizzata.

Un’altra caratteristica importante è la batteria super potente che offre fino a 6 ore di autonomia con una sola carica. Non è da meno la modalità di utilizzo: il controllo touch permette di regolare il volume e di gestire le chiamate con un tocco, così da garantire il massimo comfort.

