Apple AirTag: il set da 4 a prezzo stracciato con lo scontone Black Friday

Tra quelle imperdibili c'è di sicuro la promozione sul set da 4 Apple AirTag



Apple AirTag: come funziona il tracker top di gamma

L’Apple AirTag è il localizzatore Bluetooth per eccellenza che permette di tenere traccia di qualsiasi oggetto personale, che siano chiavi, borse, smartphone, portafogli e così via.

La modalità di configurazione è davvero rapida e velocissima in quanto è necessario un tap e si collega all’iPhone o all’iPad senza alcuna difficoltà. Successivamente, sfruttanfo l’app Dov’è, è possibile monitorare all’istante la posizione del tracker così da tenere sotto controllo i tuoi beni personali.

Allo stesso tempo, grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag mentre quando è molto lontano sarà altrettanto semplice trovarlo grazie ad centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

In questo caso, basterà attivare la modalità Smarrito sul localizzatore: in questo modo potrai ricevere in automatico una notifica quando verrà rilevato da un dispositivo nella rete Dov’è.

Per finire, la privacy è sempre garantita in quanto nella rete Dov’è le comunicazioni avvengono in forma anonima e criptata così da avere la massma sicurezza.

