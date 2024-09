Apple AirTag: la confezione da 3 localizzatori oggi la paghi pochissimo (-25%)

Sei uno smemorato e spesso perdi in giro chiavi o cellulare? Abbiamo la soluzione al tuo problema! Oggi la confezione da 3 Apple AirTag è disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto bomba del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa promozione davvero incredibile, non capita tutti i giorni!

Apple AirTag: funzionalità e modalitàè di utilizzo

L’Apple AirTag è il miglior localizzatore Bleutooth sul mercato che ti permette di monitorare qualsiasi oggetto personale, senza avere più la preoccupazione di smarrirli soprattutto quando sei in viaggio.

Si tratta di un dispositivo super affidabile ed efficiente in qualsiasi luogo tu sia. Inoltre la configurazione è incredibilmente facile e non hai bisogno di nessun tipo di programma in paraticolare: basta avvicinare l’AirTag al tuo iPhone e il gioco è fatto.

Le dimensioni sono super compatte così potrai inserirlo praticamente ovunque, ad esempio nelle chiavi, nello zaino o nel portafoglio. L’efficienza è davvero spettacolare in quanto vanta una precisione della localizzazione impeccabile grazie alla funzione di “Posizione precisa” che ti guida esattamente dove si trova l’oggetto. Inoltre, la rete “Dov’è” di Apple sfrutta milioni di dispositivi per aiutarti a trovare i tuoi oggetti anche quando sono lontani nella massima velocità.

Un’altra caratteristica importante è la durata della batteria del mini gadget tech che è davvero estesa così potrai sfruttarlo a lungo senza alcuna preoccupazione.

Oggi la confezione da 3 Apple AirTag è disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto bomba del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa promozione davvero incredibile, non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.