Apple FOLLIA, lo SVUOTA MAGAZZINO su Amazon: tutti i prodotti a prezzi MAI VISTI

Amazon sta scontando tantissimi prodotti targati Apple. Molti ve li stiamo presentando singolarmente, ma visto il numero consistente di offerte per questa promozione legata alla Primavera abbiamo pensato di raccogliere tutte le migliori in un unico articolo. Se siete interessati ad acquistare un fiammante MacBook Air, uno stiloso iPhone 14 o un utilissimo Apple Watch, siete capitati nel posto giusto al momento giusto.

Tutte le migliori offerte Apple su Amazon

Il Mac Mini con chip M1 è uno dei dispositivi Apple che raramente viene scontato. Ecco perché visto che in questo momento è in promozione su Amazon dopo tantissimo tempo, vi consigliamo di seguire immediatamente questo link per farlo vostro se siete interessati. Perché altrimenti rischiate di rimanere a bocca asciutta e di perdere la grande occasione di accaparrarvelo a soli 599€, ovverosia con uno sconto del 17%.

Il notebook Apple più versatile si lancia in una nuova dimensione. MacBook Air ora ha il rivoluzionario chip Apple M2, con la nuovissima CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, puoi lavorare, giocare e creare come e quando vuoi a tutta velocità: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte.

Apple è da tempo un leader nel mondo dei tablet, e iPad 9 non è che l’esempio concreto. Con questo device lavori, giochi, crei, impari e rimani sempre in contatto con chi vuoi. L’iPad 9 non si è mai visto a questo prezzo: parlare di minimo storico per questo gioiello è dir poco, visto che lo prendi con appena 299€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime.

Il tablet di fascia media di Apple, che sotto la scocca monta il chipset Apple Silicon M1, è in offerta vantaggiosa, visto che lo prendi a poco prezzo. Un’ottima promozione, per un device che vanta anche un pannello Liquid Retina da 10,9 pollici, un Touch ID integrato nel pulsante di accensione e spegnimento e una lente ultragrandangolare da 12 Mpx. E poi è Apple, scusate se è poco.

Bello esteticamente, potente dal punto di vista tecnico e dotato di supporto al 5G, ha tutto quello che di buono ha da offrirti il sistema operativo iOS. Su Amazon, infatti, la versione con 64GB (colore viola) può essere tuo con circa 654€. Oltre allo splendido ed elegante design che contraddistingue da sempre gli smartphone Apple dalla concorrenza, ci sono una miriade di aspetti a rendere questo melafonino un dispositivo davvero super.

Altre offerte super:

