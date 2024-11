Apple iMac all-in-one con chip M4: postazione di lavoro completa in offerta eccezionale

Per avere una postazione di lavoro davvero eccellente e senza pari, approfitta subito della mega promozione sull’Apple iMac Computer desktop all-in-one! Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.39 euro con uno sconto conveniente dell’8%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, cogli questa opportunità al volo!

Apple iMac Computer desktop all-in-one: tutti gli accessori e le funzionalità

L’Apple iMac Computer desktop all-in-one rappresenta un vero e proprio top di gamma nel settore, capace di rendere la tua postazione di lavoro o di gioco davvero impeccabile.

Innanzitutto ha tutta la potenza del chip M4 che regala prestazioni straordinarie in ogni ambito, per garantire la massima efficienza sia nei tui progetti professionali che nell’intrattenimento quotidiano. Inoltre dispone del display Retina 4,5K da 24 pollici che è il migliore del settore ed ha 500 nit di luminosità, oltre a supportare fino a 1 miliardo di colori.

In più questo modello vanta una videocamera 12MP Center Stage che ti tiene sempre al centro della scena, mentre i tre microfoni di livello professionale e i sei altoparlanti con audio spaziale garantiscono un audio ottimale: in questo modo le tue videochiamate e conference call saranno più realistiche che mai, in qualsiasi ambiente tu sia.

Per finire, il design all-in-one è ultrasottile ed elegantissimo, perfetto per qualsiasi tipologia di ufficio o casa: comprende il display, il Magic Mouse e la Magic Keyboard con Touch ID.

