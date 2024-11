Apple iPad Air con chip M2: il tablet più desiderato in offerta top

Non accontentarti ed approfitta della promozione pazzesca sull’Apple iPad Air! Oggi è disponibile su Amazon a soli 879 euro con uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPad Air: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPad Air è un concentrato di potenza che ti permette di svolgere tutto alla perfezione, che si tratti di progetti professionali o complessi videogiochi.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il potentissimo processore M2 che può arrivare fino a 10 core e che, quindi, offre prestazioni eccezionali in qualsiasi settore. Inoltre il dispositivo vanta una batteria che ti accompagna per oltre 24 ore, e una memoria interna da 128 GB che permette di conservare qualsiasi tipologia di file o contenuto ed averlo sempre a portata di mano.

Un’altra caratteristica di spicco del tablet è il suo splendido display Liquid Retina che ha tecnologie evolute come il True Tone e un’ampia gamma cromatica P3 così da offrirti una visualizzazione impeccabile con immagini sempre vivide e dai particolari dettagliati.

Non è da meno il suo modernissimo sistema di fotocamere: questo modello nello specifico ha una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica per selfie perfetti, e una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e flash True Tone per realizzare foto e video strepitosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.