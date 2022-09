Apple iPad 9 a soli 322€: eBay sgancia la BOMBA che fa tremare Amazon

La richiesta di tablet continua a crescere: che sia per studiare da remoto, connettersi con gli amici o concedersi dell’intrattenimento, i consumatori ricercano dispositivi che possano restare al passo con il proprio stile di vita creativo e ricco di impegni. In tal senso uno dei migliori dispositivi resta ovviamente l’iPad di Apple, che tra l’altro è in offerta nel colore Grigio Siderale (9ª Gen., 64GB) su eBay. Lì lo trovi infatti a soli 322€ con le spedizioni gratis, grazie alla promozione attualmente in corso.

Uno sconto imponente considerando la qualità del prodotto e le difficoltà a trovarlo in promozione, pertanto è come se il risparmio fosse letteralmente il triplo. Accaparrarsi un iPad 2021 a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione. Ricordati solo di inserire il codice SETT22 al momento del pagamento una volta giunto alla cassa.

iPad 9 2021 (64GB) , sconto ASSDURDO su eBay

Lo diciamo sempre, quando si tratta di comprare un tablet per un uso a 360 gradi e costante, non bisogna scendere a compromessi: si deve acquistare un prodotto che non rischi di deluderti dopo poco. Quindi bisogna puntare in alto, a prodotti come questo fantastico iPad ha tutto quello che ci si aspetta da un prodotto di livello, da uno splendido display Liquid Retina da 10,2″ con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso, a un chip Apple A13 Bionic con architettura a 64 bit con Neural Engine, fino al supporto per Wi-Fi 6 e reti cellulari 5G.

Questo fantastico iPad ha tutto quello che ci si aspetta da un prodotto di qualità, da uno splendido display retina da 10,2″ a una fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, una frontale da 12MP con ultragrandangolo e inquadratura automatica per selfie e scatti di gruppo ancora più belli, altoparlanti stereo, Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay. Con il Wi‑Fi veloce, infine, navighi a casa, in ufficio, a scuola e ovunque scegli di usare il tuo iPad.

L’Apple iPad rappresenta il modello più economico e popolare della nota gamma di tablet di Cupertino, ma come vedete ha tutto quello che serve per farne un grande device, come il processore, la fotocamera per i selfie e la memoria interna. Non esitare troppo, quindi, perché offerte simili scadono in fretta, e vola a fare tuo questo gioiellino che ora costa poco su eBay, visto che lo prendi con appena 322€ con le spedizioni gratuite, grazie alla promozione attualmente in corso.

