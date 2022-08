Xiaomi 12 Pro, per il top di gamma Android calo di prezzo FOLLE di 170€

Incredibile ma vero: il nuovo top di gamma di Xiaomi con SoC Snapdragon 8 Gen 1, che garantisce prestazioni di alto livello, e display da 6,73 pollici, lo trovi in questo istante su Amazon scontato di ben 170€. Davvero! L’ottimo Xiaomi 12 Pro nel taglio da 8+256GB, versione IT con 2 Anni di garanzia, grazie a una di quelle offerte da non lasciarsi sfuggire, lo puoi comprare con 929€ e le spedizioni rapide e gratuite grazie a Prime. Scegli quindi il colore che preferisci per il tuo modello tra Purple, Blue e Grey e vai subito alla cassa prima che scada la promozione.

Xiaomi 12 Pro, top di gamma a prezzo WOW

Lo Xiaomi 12 Pro propone un display AMOLED da 6.73 pollici a risoluzione WQHD+ con tecnologia AdaptiveSync Pro e LTPO dinamico per un refresh sempre fluido da 1 a 120 Hz, con vetro Gorilla Glass Victus, supporto HDR10+ e certificazione “Eye Care Display” di SGS che assicura la protezione della salute degli occhi anche dopo molte ore di utilizzo del telefono. Con risoluzione 3200 x 1440, colore a 10 bit e con il supporto della tecnologia Micro Lens, il device di Xiaomi raggiunge un delicato equilibrio come un display dai colori brillanti che è anche tra i più potenti -efficiente nella sua categoria.

Lo smartphone può contare poi su un array di tre fotocamere all’avanguardia, tra cui una fotocamera principale da 50 MP Sony IMX707, ovverosia una lente capace di catturare molta più luce rispetto a quella offerta dalla passata generazione di smartphone. Il lavoro delle camere viene corroborato da una serie impressionanti di filtri e feature varie per impreziosire le immagini, come ad esempio la modalità Ultra Night Video che si occupa di registrare immagini nitide anche con pochissima luce. Il tutto “controllato” e gestito dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che garantisce prestazioni top in qualsiasi condizione.

Nota conclusiva sulla batteria: Xiaomi 12 Pro è dotato della tecnologia Xiaomi HyperCharge da 120 W. Con la ricarica intelligente di notte, apprende la routine di ricarica quotidiana degli utenti per ottimizzare la salute della batteria a lungo termine del telefono. Xiaomi 12 Pro vanta anche la prima batteria a cella singola da 120 W del settore. Se confrontato con una batteria a doppia cella della stessa elevata capacità di 4.600 mAh, Xiaomi 12 Pro riesce sorprendentemente a ottenere una riduzione dello spessore e della densità della batteria. Compralo adesso su Amazon scontato di ben 170 euro grazie alla promozione che oggi te lo fa acquistare a soli 929€. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite grazie a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.