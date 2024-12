Apple iPhone 13 a 240€ in meno: la promo esclusiva solo su eBay

Oggi su eBay trovi una promozione eccezionale su uno degli smartphone più ambiti sul mercato! Si tratta dell’Apple iPhone 13, al momento disponibile a soli 489 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 240 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole e comode rate mensili a tasso zero con Klarna. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Apple iPhone 13: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 13 è uno degli smartphone più richiesti in assoluto, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo davvero scontatissimo!

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente il sistema di fotocamere evoluto, con il sensore più grande di sempre sul grandangolo e una nuova stabilizzazione ottica dell’immagine. Questo vuol dire che potrai realizzare foto e video da vero professionista, con dettagli minuziosi e colori vividi in qualsiasi ocndizione di luce esterna.

Allo stesso tempo questo modello vanta un display Super Retina XDR che regala una visualizzazione impeccabile ovunque tu sia, così da farti sentire sempre al centro dell’azione per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale tu stia guardando.

Un’altra specifica importante il suo innovativo chip A15 Bionic che regala performance eccellenti in qualsiasi campo: in questo modo potrai effettuare anche le operazioni più complesse in maniera ottimale e velocissima. Allo stesso tempo la batteria è super potente e ti garantisce un’autonomia davvero estesa che supera le 24 ore, anche con un tuilizzo intensivo.

Oggi l’Apple iPhone 13 è disponibile su eBay a soli 489 euro con un mega sconto del 33%. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole e comode rate mensili a tasso zero con Klarna. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.