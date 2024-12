Apple iPhone 14: approfitta del codice promo eBay per pagarlo pochissimo

Oggi su eBay è possibile acquistare uno degli smartphone più ricercati sul mercato ad un prezzo mai visto prima! Si tratta dell’Apple iPhone 14, al momento disponibile a soli 659 euro grazie ad uno sconto di 40 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRNOV24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre comode rate a interessi zero con Klarna. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Le caratteristiche dell’Apple iPhone 14

L’Apple iPhone 14 è uno degli smartphone più ricercati sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo super conveniente grazie al coupon eBay.

Al cuore di tutte le nuove funzioni di questo modello c’è il chip A15 Bionic con GPU 5‑core, che fa andare alla grande qualsiasi tipologia di operazione rendendo tutto più fluido ed efficiente. Inoltre, grazie a iOS 16, puoi divertirti a personalizzare la schermata di blocco portando in primo piano il soggetto di una foto, lasciando la data e l’ora e così via.

Allo stesso tempo, lo smartphone è dotato di una nuova fotocamera principale che offre un’elaborazione delle immagini più sofisticata regalando scatti pazzeschi con colori brillanti e dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Anche la batteria potentissima non è da meno tanto da garantirti un’autonomia che supera le 24 ore così da non abbandonarti mai nell’arco della giornata anche se lo utilizzi in maniera intensiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.