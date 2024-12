Apple iPhone 14 scontatissimo al -42%: offerta speciale solo su eBay

È arrivato il momento di rinnovare il tuo smartphone? Allora oggi è il tuo giorno fortunato! Su eBay trovi l’Apple iPhone 14 a soli 595 euro grazie ad un mega sconto del 42%.

Apple iPhone 14: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 14 è un piccolo gioiellino della tecnologia che garantisce prestazioni eccellenti in qualsiasi ambito tu voglia.

Al suo cuore ha il chip A15 Bionic con GPU 5‑core che fa andare alla grande qualsiasi software, anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. Tra l’altro il design interno è stato ripensato per migliorare l’efficienza termica così da evitare problemi di surriscaldamento dopo un utilizzo intensivo.

Allo stesso modo, la potente batteria garantisce un’autonomia davvero estesa che ti accompagna per più di una giornata, mentre la funzione di ricarica rapida ti permette di avere l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

Un’altra caratteristica importante è il suo sistema di fotocamere evoluto che permette di realizzare scatti e video da vero professionista. In più, la modalità Cinema sposta automaticamente la messa a fuoco sul soggetto più importante oltre a permetterti di registrare in 4K a 24 fps.

Per finire, la sua memoria interna da 128 GB è davvero estesa così da poter conservare tutti i tuoi contenuti ed i tuoi file in maniera sicura.

Oggi l’Apple iPhone 14 è disponibile su eBay a soli 595 euro grazie ad un mega sconto del 42%. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere è davvero irripetibile!

