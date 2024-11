Apple iPhone 15: applica il coupon eBay per acquistarlo ad un mini prezzo

Stai cercando uno smartphone nuovo ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Si tratta dell’Apple iPhone 15, oggi disponibile su eBay a soli 664 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTNOV24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora pochi giorni a disposizione per approfittare del coupon!

Apple iPhone 15: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è uno degli smartphone più ricercati sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo conveniente col il coupon eBay.

La sua punta di diamante è sicuramente il chip ultraveloce A16 Bionic che offre delle prestazioni eccezionali, permettendo di usufruire di una serie di funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

Un’altra specifica davvero interessante è la sua fotocamera principale da 48MP con il teleobiettivo 2x di qualità ottica: questo vuol dire che potrai realizzare foto e video con una risoluzione impressionante e dai particolari minuziosi in qualsiasi condizione ambientale tu sia.

La batteria enorme non è da meno tanto che potrai utilizzare lo smartphone per più di una giornata, anche in maniera intensiva, senza alcun problema. La ricarica è velocissima e, tra l’altro, il nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo.

Per finire, il dispositivo risulta super resistente con un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio.

Oggi l’Apple iPhone 15 è disponibile su eBay a soli 664 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTNOV24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora pochi giorni a disposizione per approfittare del coupon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.