Apple iPhone 15: con la promo Amazon lo paghi quasi 200€ in meno

L’affare di fine anno è qui! Oggi l’innovativo Apple iPhone 15 è disponbibile su Amazon a soli 701 euro con uno sconto maxi del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple iPhone 15: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è un gioiellino della tecnologia che riesce ad accontentare tutte le esigenze grazie alle sue caratteristiche tecniche all’avanguardia.

Il suo fiore all’occhiello è il chip ultraveloce A16 Bionic che offre performance mai viste prima, garantendo la massima efficienza in tutti i campi. In questo modo potrai sfruttare funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate e così via.

Un’altra caratteristica di spicco dello smartphone è la sua fotocamera principale da 48MP con la quale è possibile scattare foto ad altissima risoluzione con colori brillanti e particolari minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna tu sia. Inoltre dispone del teleobiettivo 2x di qualità ottica per comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani.

La batteria super potente del dispositivo garantisce un’autonomia davvero estesa e che ti accompagna per più di 24 ore anche dopo un utilizzo intensivo. Allo stesso tempo, la memoria interna da 128 GB è abbastanza grande da poter conservare tutti i file che vuoi in maniera rapida e sicura.

