Apple iPhone 15 in doppio sconto: oggi su eBay lo paghi pochissimo

Cogli al volo la promozione di eBay per accaparrarti uno degli ultimi iPhone lanciati sul mercato ad un prezzo unico! Stiamo parlando dll’Apple iPhone 15, al momento disponibile a soli 664 euro grazie ad uno sconto del 15% ed un ulteriore ribasso di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPROTT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, con una doppia promozione del genere gli articoli stanno andando a ruba!

Tutte caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è uno degli ultimi gioiellini lanciati dalla Apple, ed oggi può essere tuo ad un mini prezzo grazie ad un doppio sconto eccezionale.

In primis è dotato dell’innovativo chip A16 Bionic che garantisce prestazioni eccezionali così da poter effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera fluida ed efficiente. In più vanta un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione elevatissima che offre immagini impeccabili dai colori brillanti e i particolari minuziosi.

Allo stesso modo il modulo 5G permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente così da poter utilizzare la linea ovunque per poter lavorare e divertirti senza preoccupazioni.

Un’altra caratteristica importante di questo modello è la fotocamera da ben 48 megapixel con la quale è possibile realizzare foto e video di risoluzione davvero elevata, così come se fossi un vero professionista. Per finire, la batteria super potente offre un’autonomia super estesa per permette di avere un’autonomia che supera le 24 ore anche con un utilizzo intensivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.