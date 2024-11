Apple iPhone 15 in doppio sconto su eBay: l'occasione è unica

Non accontentarti di uno smartphone qualunque ma punta in alto con l’Apple iPhone 15! Oggi lo trovi su eBay in promozione speciale a soli 664 euro grazie ad uno sconto del 15% ed un ulteriore coupon del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTNOV24 al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare complessivamente più di 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della doppia offerta, è valida ancora per pochi giorni!

Apple iPhone 15: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è uno dei gioiellini più ricercati tra i modelli Apple, ed oggi è disponibile su eBay con un doppio sconto eccezionale.

Il suo fiore all’occhiello è l’innovativo chip A16 Bionic che offre performance eccellenti in ogni campo, così da garantirti operazioni sempre efficienti e super fluide in ogni momento.

Il dispositivo, tra l’altro, è dotato di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione elevatissima che offre immagini perfette in qualsiasi condizione di luce esterna. Potrai letteralmente immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti e vivere sempre l’azione in prima persona.

Allo stesso tempo, il modulo 5G offre una navigazione in internet stabile e sempre velocissima, anche quando sei fuori casa. La batteria potentissima, invece, garantisce un’autonomia super estesa che va oltre le 24 ore così da non avere mai preoccupazioni anche dopo un utilizzo intensivo del dispositivo.

Infine, un’altra caratteristica importante è sicuramente la sua fotocamera da ben 48 megapixel con la quale poter realizzare foto e video realistici anche nelle ore notturne.

