Apple iPhone 15 Plus al prezzo minimo storico: sconto Black Friday di 130€

Con il Black Friday in corso hai la possibilità di acquistare uno degli ultimi arrivati in casa Apple al suo prezzo minimo storico! Parliamo dell’Apple iPhone 15 Plus, oggi disponibile su Amazon a soli 849 euro con uno sconto top del 13%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, è possibile pagare anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 15 Plus: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 15 Plus è uno degli smartphone più avanzati sul mercato ed oggi, con un super sconto Black Friday, puoi acquistarlo al suo prezzo minimo storico.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il processore di ultima generazione A16 Bionic che offre performance davvero incredibili così da poter svolgere qualsiasi operazione in maniera super efficiente e velocissima. Si caratterizza, inoltre, per la Dynamic Island di ultima generazione che ti mostra notifiche e attività in tempo reale per avere tutto sotto controllo con un colpo d’occhio.

L’autonomia è un’altra specifica importante in quanto è così estesa da accompagnarti per più di una giornata anche se utilizzi lo smartphone in maniera intensiva. Tra l’altro, è possibile sfruttare lo stesso iPhone per caricare l’Apple Watch o gli AirPods attraverso il connettore USB-C incluso.

Non è da meno il sistema evoluto di fotocamere, con quella principale da 48MP che scatta foto ad altissima risoluzione e gira video in 4K nitidi e sempre super stabili.

Oggi l’Apple iPhone 15 Plus è disponibile su Amazon a soli 849 euro con uno sconto top del 13%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.