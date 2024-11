Apple iPhone 15 Pro Max: con il codice promo è tuo ad una spesa minima

Uno degli ultimi gioiellini lanciati dalla Apple sul mercato oggi è disponibile ad un prezzo davvero conveniente! Si tratta dell’Apple iPhone 15 Pro Max, al momento disponibile su eBay a soli 1.144 euro con uno sconto di 35 euro da applicare sfruttando il codice promo PSPROTT24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 15 Pro Max: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 15 Pro Max è uno smartphone all’avanguardia che ti lascerà a bocca aperta per quanto riguarda le sue innovative specifice tecniche.

Innanzitutto è dotato dell’innovativo chip A17 Pro che è efficientissimo e che garantisce prestazioni eccellenti in ogni settore, così da rendere qualsiasi operazione più fluida che mai. Inoltre è dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion che spinge il refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche al top, mentre la Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale così da vere sotto controllo in un colpo d’occhio.

Un altro fiore all’occhiello di questo smartphone è sicuramente il suo sistema evoluto di fotocamere con sette obiettivi professionali a disposizione. In particolare la fotocamera principale da 48MP ha anche il teleobiettivo 5x zoomare al massimo sul soggetto e scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.

Per finire, la batteria è potentissima e ti accompagna per tutta la giornata, mentre la connessiona sarà sempre stabile e velocissima grazie alla funzionalità Wi-Fi 6E.

