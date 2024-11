Apple iPhone 16 al prezzo minimo storico con lo sconto maxi Black Friday

Oggi puoi portare a casa l’ultimo gioiellino della Apple ad un prezzo mai visto così basso! Si tratta dell’Apple iPhone 16, al momento disponibile al suo prezzo minimo storico di soli 841 euro con un super sconto Black Friday del 14%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 16: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPhone 16 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che si contraddistingue per specifiche tecniche mai viste prima.

La sua punta di diamante è il suo innovativo chip A18 che offre performance da capogiro, regalandoti funzioni evolute anche per l’editing di foto e video. In più ha un’efficienza energetica davvero potentissima che garantisce un’autonomia che dura oltre una giornata offrendoti inoltre fino a 22 ore di riproduzione video. Tra l’altro potrai sfruttare sia la ricarica via USB-C che agganciare un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.

Questo modello è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″ che garantisce una visualizzazione ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre ha un robusto guscio in alluminio aerospaziale, con la parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione che è super resistente.

Il sistema di fotocamere non è da meno con quella principale da 48MP grazie alla quale puoi catturare splendide immagini ad alta risoluzione in ogni momento della giornata.

