Apple iPhone 16 in doppio sconto: su eBay è tuo ad un prezzo mai visto prima

Se desideri l’ultimissimo smartphone lanciato sul mercato da Apple senza spendere un capitale, questo è il momento giusto! Oggi trovi su eBay l’Apple iPhone 16 a soli 797 euro grazie ad uno sconto del 13% ed un ulteriore coupon del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTNOV24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo questa doppia promozione, hai a disposizione pochi giorni per approfittarne!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 16

L’Apple iPhone 16 è la punta di diamante nel suo settore in quanto si caratterizza per una serie di specifiche tecniche davvero spettacolari.

A renderlo davvero efficiente in ogni settore è sicuramente il chip A18 che permette di effettuare qualsiasi operazione in modo ottimale, oltre a sfruttare funzionalità mai viste prima che ti semplificheranno la vita.

Questo modello dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione fra le più elevate attualmente in circolazione. Potrai godere di un’esperienza visiva immersiva per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale, e in qualsiasi luogo tu sia.

Non è da meno la connettività grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet sempre velocissima e ultra stabile. In più il dispositivo è dotato di un sistema di fotocamere da vero professionista con un sensore da ben 48 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità e video in 4K che lasceranno tutti a bocca aperta.

