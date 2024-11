Apple iPhone 16 Pro Max: con il Black Friday è tuo ad un prezzo minimo

Punta all’eccellenza con l’ultimissimo gioiellino Apple lanciato sul mercato! Parliamo dell’Apple iPhone 16 Pro Max, oggi disponibile su Amazon a soli 1.399 euro con uno sconto Black Friday del 6%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è più unica che rara!

Apple iPhone 16 Pro Max: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 16 Pro Max rappresenta la punta di diamante degli smartphone Apple, ed oggi puoi portarlo a casa ad un prezzo scontatissimo.

Si contraddistingue per il suo innovativo chip A18 Pro che ottimizza qualsiasi operazione tu stia svolgendo, rendendo possibili funzioni evolute per foto e video, oltre a fornire prestazioni grafiche eccezionali per giochi AAA. Inoltre, è dotato di un display Super Retina XDR più ampio da 6,9 pollici che garantisce una visualizzazione ottimale con qualsiasi condizione di luce esterna.

Questo modello è anche super resistente grazia alla parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione che risulta essere due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone. La batteria potentissima non è da meno tanto da accompagnarti per un’intera giornata, oltre ad offrirti fino a 33 ore di riproduzione video no-stop.

Allo stesso tempo, potrai sbizzarrrirti a realizzare sia foto panoramiche che selfie davvero eccezionali grazie al sistema di fotocamere evoluto con l’ultra grandangolo da 48MP ed un teleobiettivo 5x.

Oggi l’Apple iPhone 16 Pro Max è disponibile su Amazon a soli 1.399 euro con uno sconto Black Friday del 6%. Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è più unica che rara!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.