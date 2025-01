Apple iPhone 16 Pro Max in offerta speciale: ancora per pochissimo su Amazon

Perché accontentarsi di uno smartphone qualunque quando puoi avere un modello top di gamma ad un prezzo mini? Oggi l’Apple iPhone 16 Pro Max è disponibile su Amazon a soli 1.301 euro con un super sconto del 13%.

In questo modo potrai risparmiare quasi 190 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della super promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 16 Pro Max: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 16 Pro Max è l’ultimissimo arrivato in casa Apple, ed oggi è disponibile su Amazon in offerta davvero speciale.

Il suo maggiore punto di forza è sicuramente il chip A18 Pro che garantisce prestazioni eccellenti in qualsiasi ambito, offrendoti funzioni evolute per poter effettuare tutto in modo super efficiente e velocissimo.

Il suo sistema di fotocamere con l’ultra grandangolo da 48MP permette di realizzare foto e video impressionanti dai colori brillanti e i dettagli minuziosi. Inoltre, sfruttando la funzionalità di Controllo fotocamera, potrai accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo, per ottenere l’inquadratura perfetta.

Questo modello è anche dotato di un enorme display Super Retina XDR da 6,9 pollici che offre immagini impeccabili in qualsiasi condizione di luce esterna. In più la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione quindi risulta essere più resistente che mai, proteggendo lo smartphone da graffi e cadute.

