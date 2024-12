Apple iPhone 16 Pro: ultime ore di Black Friday per approfittare della promo speciale

Il Black Friday è agli sgoccioli, ed ancora puoi approfittare di una promozione pazzesca su uno degli ultimi gioiellini lanciati da Apple! Parliamo, ovviamente, dell’Apple iPhone 16 Pro che oggi è disponibile su Amazon a soli 1.169 euro con uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 16 Pro: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 16 Pro è uno degli ultimi gioiellini lanciati da Apple, ed oggi è disponibile in promo speciale grazie alle offerte last minute del Black Friday.

La sua punta di diamante è sicuramente il chip A18 Pro rende possibili funzioni evolute in tutti i settori, così da farti svolgere qualsiasi tipologia di attività in modo efficiente e super fluido.

Anche l’efficienza energetica è una vera e propria bomba: la batteroa ti accompagna per oltre una giornata ed hai anche a disposizione fino a 27 ore di riproduzione video. In più, hai la possibilità di scegliere tra la ricarica via USB-C o l’utilizzo di un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente in qualsiasi momento.

Un’altra specifica di spicco è la nuova fotocamera Fusion da 48MP che permette di realizzare scatti da professionista. Inoltre, grazie ai microfoni di qualità professionale, le registrazioni audio e i video risultano davvero impeccabili in tutte le condizioni ambientali esterne.

Oggi l’Apple iPhone 16 Pro è disponibile su Amazon a soli 1.169 euro con uno sconto conveniente del 6%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.