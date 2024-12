Apple MacBook Air 2024 con chip M3 a 350€ in meno: super svendita Amazon

Ecco per te uno dei pc portatili più all’avanguardia del momento, e che oggi puoi portare a casa ad un prezzo mini! Si tratta dell’Apple MacBook Air 2024 con chip M3, al momento disponibile su Amazon a soli 999 euro con uno sconto del 26%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 350 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Apple MacBook Air 2024 con chip M3: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2024 con chip M3 rappresenta un vero e proprio modello top di gamma nel campo dei pc portatili grazie alle sue specifiche tecniche di ultimissima generazione.

La sua punta di diamante è sicuramente il chip M3 che, con la potente CPU 8-core e la GPU fino a 10-core, lo rende super efficiente così potrai svolgere tutto ciò che vuoi in modo fluido ed ottimale. La batteria super estesa è un’altra specifica di spicco che ti regala una lunga autonomia che arriva fino a 18 ore anche con un utilizzo intensivo.

Non è da meno il suo display Liquid Retina da 13,6 pollici che supporta un miliardo di colori offrendoti una visualizzazione impeccabile con immagini super nitide dai particolari minuziosi anche sotto la luce diretta del sole.

Per finire, questo modello risulta essere davvero super portatile in quanto è leggerissimo e spesso poco più di un centimetro.

