Apple TV 4K (2022) da 64 GB: a soli 159€ è da prendere al volo

Oggi vogliamo parlarti di un gadget pazzesco per il tuo intrattenimento domestico; se possiedi l’ecosistema della mela e desideri rendere smart la tua televisione, non puoi lasciarti sfuggire la Apple TV 4K (2022) su Amazon al prezzo scontatissimo di soli 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Corri a prenderla adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Il modello di terza generazione con 64 GB è in sconto quindi falla tua adesso. Con Amazon Prime avrai accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; pensiamo al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (o quattordici giorni), alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine o alla possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Apple TV 4K: ecco perché comprarla

Sotto la scocca della Apple TV 4K troviamo ovviamente un processore di altissimo profilo; vi è il potentissimo Apple Bionic A15 che permette di gestire al meglio le applicazioni che scaricherai dall’App Store. Questa box per lo streaming supporta la visione dei contenuti in 4K HDR e in Dolby Vision. Avrai accesso a un’ampia gamma di contenuti: dai film e le serie TV su Apple TV+ oppure ai contenuti di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e non solo. Inoltre, con Apple Arcade, potrai goderti una vasta libreria di giochi esclusivi per un divertimento senza fine.

Il telecomando Siri Remote è incluso con l’Apple TV 4K e ti permetterà di controllare il tuo dispositivo in modo intuitivo e veloce. Ti basterà chiedere a Siri di trovare un film, avviare una serie, controllare il meteo o persino gestire i tuoi device smart home compatibili. Con AirPlay ti basterà un tocco per condividere i tuoi contenuti preferiti provenienti dall’iPhone, iPad o Mac sul grande schermo. Ci sono aggiornamenti software continui che migliorano costantemente le funzionalità e le prestazioni del tuo device. Sarai sempre aggiornato con le ultime novità e le nuove features. Insomma, questo gadget è molto più di un semplice dispositivo di streaming. Su Amazon oggi potrai comprare Apple TV 4K (2022) di terza generazione con 64 GB di memoria interna a soli 159,00€ con IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

