Respira sano con il Purificatore d'aria Amazon in svendita totale

Inizia a respirare aria sana anche dentro casa con questo dispositivo super versatile ed oggi scontatissimo! Si tratta del Purificatore d’aria Amazon Basics, al momento disponibile su Amazon a soli 36 euro con uno sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Purificatore d’aria Amazon Basics: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Purificatore d’aria Amazon Basics consente di respirare aria sana e pulita anche dentro casa grazie alle sue specifiche tecniche di ultima generazione.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente l‘innovativo sistema di filtraggio a 3 stadi che cattura peli di animali domestici, forfora, fumo e particelle di polvere di grandi dimensioni, oltre al 99,97% delle particelle anche minuscole. In più, la combinazione di filtro True Hepa migliora efficacemente la qualità dell’aria interna così da garantire un ambiente più sano e pulito.

Nello specifico, questo modello è progettato per spazi di medie dimensioni fino a 12 metri quadrati. Questo vuol dire che risulta ideale per soggiorni, camere da letto, sale da pranzo e qualsiasi altra stanza in casa o in ufficio. Inoltre il suo funzionamento è velocissimo tanto che impiega solo 30 minuti per purificare l’aria di tutto l’ambiente.

La modalità di utilizzo è semplicissima e si consiglia di cambiare il filtro ogni 6-8 mesi, in base alla qualità dell’aria e all’utilizzo del dispositivo. In più ha una bassa emissione sonora, quindi è possibile tenerlo acceso anche di notte senza alcun problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.