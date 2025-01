Apple Watch SE in sottocosto: la promozione speciale è su Amazon

Sei alla ricerca di un compagno di allenamenti che sia affidabile e multifunzionale? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Si tratta dell’Apple Watch SE, oggi disponibile su Amazon a soli 305 euro grazie ad uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno adnando a ruba!

Apple Watch SE: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple Watch SE è un ottimo compagno di allenamenti che è in grado di seguirti in tutta la giornata ottimizzando la tua routine quotidiana.

Questo modello ti offre tutto il necessario per restare in forma ed avere qualsiasi cosa sotto controllo anche grazie alla raccolta smart e alle app ridisegnate di watchOS 10 che garantiscono maggiori informazioni a colpo d’occhio. In particolare, grazie alla sua connettività cellulare, ti permette di inviare messaggi, telefonare e ascoltare musica e podcast in streaming anche se non hai con te l’iPhone.

Anche la tua sicurezza sarà sempre garantita in quanto con l’orologio è possibile chiamare aiuto quando serve tramite le funzionalità di “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze.

Per finire, lo smartwatch funziona in perfetta sintonia con i tuoi dispositivi e servizi Apple quindi puoi utilizzarlo, ad esempio, per sbloccare automaticamente il tuo Mac, per trovare in un attimo i tuoi dispositivi, per pagare con Apple Pay e così via.

