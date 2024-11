Apple Watch SE in svendita su Amazon: ultimissimi a disposizione

Cogli al volo l’occasione unica che oggi ti offre Amazon per aquistare uno dei suoi gioiellini ad un prezzo stupefacente! Si tratta dell’Apple Watch SE, al momento disponibile a soli 199 euro con un mega sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Apple Watch SE: caratteristiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch SE è l’orologio smart più venduto in assoluto, ed oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto così basso.

Innanzitutto, sfruttando watchOS 11, questo modello risulta più intelligente, personalizzabile e connesso rispetto a quelli precedenti così da avere tutto a portata di polso in qualsiasi momento della giornata.

La connettività è sempre garantita, sia insieme al tuo iPhone che sotto rete Wi-Fi: con unsemplice tocco potrai mandare messaggi, rispondere ad una telefonata, ascoltare musica e podcast, usare Siri e tanto altro ancora.

Inoltre, ti seguirà in tutte le tue attivitò sportive grazie all’app Allenamento, fornendoti informazioni utili con parametri evoluti per quanto riguarda tutte le tue performance. Per di più, proseguendo oggi stesso con l’acquisto, avrai anche 3 mesi gratis di Apple Fitness+.

Questo orologio monitora anche salute e sicurezza ovunque tu sia grazie ad una serie di funzionalità evolute. Ad esempio, è in grado di inviare una notifica se il battito cardiaco è irregolare, o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa.

Oggi l’Apple Watch SE è disponibile su Amazon a soli 199 euro con un mega sconto del 23%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.