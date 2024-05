Apple Watch SEMPRE CARICO con il Caricatore Portatile senza fili a SOLI 12 EURO

Per avere sempre il tuo smartwatch pronto all’uso soprattutto quando sei fuori casa, accaparrati subito il Caricatore Portatile senza fili VEGER per Apple Watch! Oggi lo trovi su Amazon a soli 12 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 35% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Caricatore Portatile senza fili VEGER per Apple Watch: le modalità di utilizzo

Grazie al Caricatore Portatile senza fili VEGER per Apple Watch non dovrai più preoccuparti dei cavi, ma potrai ricaricare il tuo orologio smart in un modo più comodo e alla moda.

È ampiamente compatibile con tutte le serie iWatch. Inoltre la sua capacità di ricarica da 1200mAh è enorme così da non lasciarti mai a corto di energia. Basti pensare che, con la sua batteria integrata completamente carica una volta, fornisce 1,5 cariche per Apple Watch 8/7 e 0,8 cariche per i modelli Ultra.

La modalità di utilizzo è semplicissima: per il suo forte assorbimento, si blocca perfettamente e si centra nella bobina di ricarica sul retro del caricatore dell’orologio, caricando in modo stabile l’Apple Watch.

Allo stesso modo la ricarica di questo piccolo gadget è super facile in quanto basta utilizzare il cavo USB C incorporato, senza bisogno di altri cavi. Grazie alla connessione di ricarica USB C, può essere alimentato dal computer portatile, dal caricabatterie o anche da un power bank.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.