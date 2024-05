Apple Watch Series 9: il prezzo CROLLA al MINIMO STORICO (409€)

Sei alla ricerca di uno smartwatch top di gamma che unisca stile, funzionalità avanzate e un prezzo imbattibile? Non lasciarti sfuggire l’Apple Watch Series 8 GPS con cassa in alluminio color mezzanotte e Sport Loop abbinato. Oggi puoi averlo a soli 409€ invece di 489€, con uno sconto incredibile del 16%. Questa è un’occasione d’oro per mettere al polso un vero gioiello tecnologico, progettato per accompagnarti in ogni momento della giornata.

Apple Watch Series 9, dettagli e specifiche tecniche

L’Apple Watch Series 8 GPS 45mm è molto più di un semplice orologio. È il tuo personal trainer, il tuo assistente di salute e il tuo compagno di avventure. Con il suo display Retina always-on, avrai sempre sott’occhio le informazioni che ti servono, senza dover alzare il polso. Puoi monitorare i tuoi allenamenti, tenere sotto controllo il tuo battito cardiaco e persino misurare i livelli di ossigeno nel sangue grazie all’innovativa app Livelli O₂. E con la sua resistenza all’acqua, puoi indossarlo senza pensieri anche durante le tue nuotate.

Ecco una tabella con le specifiche tecniche principali dell’Apple Watch Series 8 GPS 45mm:

Dimensioni cassa 45 mm Materiale cassa Alluminio Colore cassa Mezzanotte Cinturino Sport Loop mezzanotte Display Retina always-on Resistenza all’acqua Fino a 50 metri GPS Integrato Sensori Giroscopio, accelerometro, cardiofrequenzimetro, pulsossimetro Batteria Fino a 18 ore

L’Apple Watch Series 8 GPS 45mm è il compagno smart ideale per chi vuole uno smartwatch senza compromessi. Con il suo design iconico e le sue funzionalità avanzate, è pronto a stupirti in ogni occasione.

E con questo sconto straordinario del 16%, diventa un acquisto obbligato per chiunque cerchi il meglio della tecnologia al polso. Non aspettare oltre, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Aggiungi al carrello ora su Amazon il tuo Apple Watch Series 8 GPS 45mm color mezzanotte a soli 409€ e preparati a indossare l’eccellenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.