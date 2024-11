Apple Watch Series 9 in super sconto Black Friday: tuo con una spesa minima

Grazie alle offerte Black Friday 2024, oggi puoi avere uno degli smartwach più innovativi sul mercato ad un prezzo spettacolare! Si tratta dell’Apple Watch Series 9, al momento disponibile su Amazon a soli 325 euro con un super sconto del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere non capita tutti i giorni!

Apple Watch Series 9: funzionalità e specifiche tecniche

L’Apple Watch Series 9 è uno degli smartwatch più ambiti sul mercato, che si contraddistingue per una serie di caratteristiche tecniche davvero innovative.

Si contraddistingue per il nuovissimo chip S9 ed un display superluminoso che assicura una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole, così da accompagnarti senza alcun problema in ogni momento della giornata.

Con questo gioiellino potrai tenere sotto controllo la tua salute h24 sfruttando una serie di funzionalità all’avanguardia: è possibile controllare il livello di ossigeno nel sangue, fare un ecocrdiogramma ogni volta che vuoi, ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, e monitorare le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo.

È anche un compagno di allenamento efficiente che riesce a seguirti in tutte le attività sportive, sia al chiuso che all’aperto, grazie all’app Allenamento che ti offre dati utili sulle tue performance e i tuoi progressi. In più è super versatile essendo compatibile con tutti i tuoi dispositivi e servizi Apple.

Oggi l’Apple Watch Series 9 è disponibile su Amazon a soli 325 euro con un super sconto del 19%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.