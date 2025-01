Apple Watch Series 9 in svendita su Amazon: ultimissimi a disposizione

Lo smartwatch più ricercato sul mercato oggi è disponibile ad un prezzo davvero da capogiro! Si tratta dell’Apple Watch Series 9, al momento acquistabile su Amazon a soli 585 euro con un mega sconto del 21%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre è possibile anche rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Apple Watch Series 9: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Watch Series 9 è uno degli orologi smart più venduti in assoluto, ed oggi lo trovi su Amazon in svendita totale.

Il suo fiore all’occhiello è il nuovissimo chip S9 che garantisce un’interazione più intuitiva oltre a funzioni evolute per la salute, la sicurezza e l’attività fisica che ti supportano in ogni momento della giornata.

Innanzitutto potrai monitorare la tua salute sotto tutti i punti di vista grazie a diverse funzionalità. È possibile, ad esempio, controllare il livello di ossigeno nel sangue, ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, guardare quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo, utilizzare il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo.

Allo stesso tempo, questo smartwatch ti segue constantemente nella tua attività fisica sia in palestra che all’aria aperta con l’app Allenamento che vanta centinaia di modalità sportive con parametri evoluti che forniscono informazioni precise sulle tue performance.

Per finire, l’orologio è personalizzabile come vuoi con cinturini in tanti stili e colori tra cui scegliere, e quadranti belli e funzionali.

Oggi l’Apple Watch Series 9 è acquistabile su Amazon a soli 585 euro con un mega sconto del 21%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.