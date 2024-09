Apple Watch Series 9: lo smartwatch che sognavi è in offerta speciale

Per i tuoi allenamenti in palestra o all’aperto, fatti seguire da un compagno affidabile e super efficiente! Oggi l’Apple Watch Series 9 è disponibile su Amazon a soli 399 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple Watch Series 9: caratteristiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch Series 9 è il miglior compagno che puoi desiderare per i tuoi allenamenti che siano in palestra o all’aria aperta.

È dotato del nuovissimo chip S9 che garantisce prestazioni davvero efficienti e permette di effettuare operazioni sempre veloci e super fluide in un attimo.

Innanzitutto è possibile utilizzare l’app Allenamento che è in grado di offrirti parametri evoluti per quanto riguarda qualsiasi attività sportiva tu stia svolgendo, così da avere sempre a portata di mano più informazioni sulle tue performance.

Allo stesso modo, anche la salute sarà sempre sotto controllo grazie a funzionalità all’avanguardia: potrai, ad esempio, effettuare un ecocardiogramma ogni volta che vuoi e ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, oppure controllare le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo con la funzione “Fasi del sonno”. In più, è possibile scoprire dati utili sul tuo benessere generale con il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo.

Tra l’altro questo modello funziona perfettamente con tutti i tuoi dispositvi Apple tanto che potrai utilizzarlo per sbloccare automaticamente il tuo Mac o ritrovare il tuo iPhone.

