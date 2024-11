Apple Watch Ultra 2: lo smartwatch più resistente in assoluto in offerta speciale

Abbiamo selezionato per te uno dei migliori compagni di allenamento che tu possa avere, che si contraddistingue per specifiche tecniche straordinarie. Si tratta dell’Apple Watch Ultra 2, al momento disponibile su Amazon a soli 849 euro con uno sconto top del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-put. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple Watch Ultra 2: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch Ultra 2 è un gadget tech ideale per seguirti in tutte le tue attività sportive, anche quelle più estreme.

In primis è dotato di un Display Retina always on ultrabrillante, con GPS di precisione a doppia frequenza estremamente accurato che permette di offrirti una localizzazione precisissima in qualsiasi luogo tu sia.

Inoltre la sua robustezza è davvero massima: ha una cassa da 49 mm in titanio a prova di corrosione, un vetro anteriore in cristallo di zaffiro, un grande Digital Crown e il tasto Azione personalizzabile per avere subito sottomano tutte le funzioni di cui hai bisogno.

Questo modello è perfetto per qualsiasi tipologia di attività, grazie ale sue funzioni evolute per nuoto, corsa, ciclismo, trekking, immersioni e tanto altro ancora. In più nell’app Allenamento trovi viste, esperienze e parametri evoluti, come zone di frequenza cardiaca, workout personalizzati e carico di allenamento, così puoi vedere quanto influiscono sul tuo corpo nel corso del tempo.

Oggi l’Apple Watch Ultra 2 è disponibile su Amazon a soli 849 euro con uno sconto top del 7%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-put. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.