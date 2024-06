Apple WWDC 2024, cosa aspettarci: iOS 18, MacOS 15 e tanta intelligenza artificiale

La Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024 di Apple, che si terrà dal 10 al 14 giugno, è uno degli eventi più attesi dell’anno nel mondo della tecnologia. Questo evento annuale è una vetrina per le innovazioni software di Apple e occasionalmente introduce anche nuovi hardware. Vediamo cosa possiamo aspettarci da questa edizione.

WWDC 2024: Le novità previste

Tra le novità che verranno annunciate alla WWDC, non può mancare la nuova versione del sistema operativo per iPhone, ovvero iOS 18. Vale lo stesso discorso anche per MacOS, che arriva alla versione 15 e potrebbe integrare tante novità interessanti. Vediamo nel dettaglio cosa dovremmo aspettarci dall’evento di Cupertino:

iOS 18 più personalizzazione e un’app per la gestione delle Password

iOS 18 sarà il fulcro delle presentazioni di Apple. Questa nuova versione del sistema operativo per iPhone dovrebbe includere significativi miglioramenti grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI). Tra le novità attese, ci sono:

Personalizzazione della Schermata Iniziale : iOS 18 potrebbe introdurre nuove opzioni di personalizzazione, permettendo di creare spazi vuoti tra le icone delle app per un’organizzazione più flessibile.

: iOS 18 potrebbe introdurre nuove opzioni di personalizzazione, permettendo di creare spazi vuoti tra le icone delle app per un’organizzazione più flessibile. Aggiornamenti delle App di Default : Notes, Mail, Photos e Fitness riceveranno nuove funzionalità AI, come l’editing automatico delle foto e playlist generate automaticamente in Apple Music.

: Notes, Mail, Photos e Fitness riceveranno nuove funzionalità AI, come l’editing automatico delle foto e playlist generate automaticamente in Apple Music. Supporto RCS : Finalmente, Apple potrebbe introdurre il supporto per RCS nelle conversazioni con dispositivi Android, migliorando le chat di gruppo e la condivisione di media tra piattaforme diverse.

: Finalmente, Apple potrebbe introdurre il supporto per RCS nelle conversazioni con dispositivi Android, migliorando le chat di gruppo e la condivisione di media tra piattaforme diverse. App Password: Sembra che Apple stia per introdurreun servizio di password management, per gestire le proprie chiavi d’accesso tramite una pratica app su iPhone.

iPadOS 18 e MacOS 15 all’insegna dell’intelligenza artificiale

Le informazioni su iPadOS 18 sono ancora limitate, ma è probabile che Apple introdurrà nuove funzionalità AI anche qui, con miglioramenti in app come Final Cut Pro e una maggiore integrazione di Siri e Safari. Potrebbero esserci aggiornamenti significativi per le app di produttività e, finalmente, l’introduzione dell’app Calcolatrice su iPad.

macOS 15 è atteso con un’attenzione particolare all’AI, migliorando Siri, Spotlight e Xcode con funzionalità avanzate. I nomi possibili per questa versione includono Redwood, Grizzly, Sequoia e Mammoth, continuando la tradizione di Apple di nominare le versioni di macOS dopo luoghi iconici della California.

watchOS 11, tvOS 18 e visionOS 2

Per watchOS 11, si prevede una maggiore personalizzazione dei pulsanti e un Siri più intelligente. Potrebbero esserci miglioramenti nell’accesso a Note e altre app, anche se non è attesa l’introduzione di watch face di terze parti.

Anche tvOS 18 potrebbe vedere un Siri più intelligente, migliorando le capacità di ricerca e suggerendo contenuti in base alle preferenze dell’utente. Le novità su tvOS sono generalmente meno pubblicizzate, ma quest’anno potrebbe comunque portare migliorie significative.

Con l’Apple Vision Pro già sul mercato, è probabile che Apple presenti visionOS 2, con supporto per nuove lingue, controlli gestuali aggiuntivi e la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal visore mixed reality.

Nuovo hardware in arrivo?

Nonostante il focus principale sia sul software, ci sono speculazioni riguardo a possibili aggiornamenti hardware. Tuttavia, secondo diverse fonti, Apple potrebbe non presentare nuovi dispositivi durante questa WWDC, riservando le novità hardware per un evento successivo.

La WWDC 2024 promette di essere un evento ricco di novità, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei principali sistemi operativi di Apple. Mentre il focus principale sarà sul software, gli utenti possono aspettarsi una serie di miglioramenti che renderanno i loro dispositivi ancora più intuitivi e potenti.

Per seguire l’evento, sarà possibile guardare il keynote in diretta su Apple.com, su YouTube, tramite l’app TV su Apple TV e attraverso l’app Apple Developer. Non perdetevi l’evento per scoprire le novità che Apple ha in serbo per noi!