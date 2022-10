Apri SelfyConto, accredita lo stipendio e ricevi questo incredibile vantaggio

SelfyConto è un conto corrente online facile e veloce che puoi gestire direttamente e interamente anche dal tuo smartphone. Selfy fa parte del circuito di Banca Mediolanum, che si è confermata anche quest’anno come la prima banca consigliata dai suoi clienti tramite il passaparola, con ben il 97% degli utenti soddisfatti.

Se apri SelfyConto adesso e decidi di accreditare subito lo stipendio puoi avere il 2% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Ma è solo uno dei tanti vantaggi.

Perché scegliere SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum

Con Selfy hai la certezza di avere i vantaggi di una banca completa a portata di smartphone, a cui si unisce la sicurezza di un indice di solidità pari al 21,1% e, come abbiamo visto, la fiducia della banca più consigliata dai propri utenti.

Se hai meno di 30 anni il conto è sempre gratuito e lo è anche per tutti gli altri durante il primo anno di apertura. Con l’applicazione ufficiale entri online e fai tutto in totale autonomia, con le principali operazioni bancarie gratuite a portata di tap. Puoi anche pagare ovunque con il tuo smartphone o smartwatch, visto il supporto a Google Pay e Apple Pay, e se sei un esperto fare trading online in 24 mercati mondiali.

Inoltre, con l’apertura di SelfyConto ricevi una carta di debito completamente gratuita comoda, sicura e sostenibile, che puoi usare anche online e per pagare con lo smartphone. Hai i prelievi gratuiti senza limiti di operazione in tutta l’area Euro.

Scegli SelfyConto, accredita il tuo stipendio e sfrutta subito tutti i vantaggi a tua disposizione, completa la possibilità di avere il 2% lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

