Apri un conto Credem Link per ottenere fino a 100€ in buoni Amazon

Il conto corrente online Credem Link offre una vasta gamma di vantaggi, pensati appositamente per soddisfare le esigenze dei nuovi clienti. Apri un conto Credem Link entro il 5 aprile utilizzando il codice promozionale CREDEM100 e potresti aggiudicarti fino a 100 euro in buoni regalo Amazon.

Come ricevere fino i buoni Amazon con Credem

Cosa include il conto corrente Credem Link:

Un conto corrente online senza canone mensile , affiancato da un team di consulenti Credem pronti ad assisterti, sia in filiale che da remoto

Una carta di debito a scelta tra due opzioni: Credemcard Internazionale su circuito Mastercard senza canone per il primo anno e solo 1,50 euro al mese successivamente, oppure una carta Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone gratuito

Accesso gratuito all'Internet Banking tramite PC o l'app Credem Mobile, per gestire le tue finanze in modo semplice e sicuro.

Apri il tuo conto Credem Link entro il 5 aprile e inserisci il codice promozionale CREDEM100 durante la procedura di apertura. Utilizzando la tua carta di debito per fare acquisti, potresti ricevere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon. In poche parole, da maggio ad agosto – con una spesa mensile di almeno 200 euro effettuata con la tua carta – potrai ottenere un buono regalo Amazon da 25 euro al mese.

Per richiedere il tuo conto corrente online Credem Link, sarà sufficiente avere a disposizione un documento d’identità o l’identità digitale SPID, una connessione internet stabile e una stanza ben illuminata per il riconoscimento tramite video selfie. Il processo di apertura è semplice e veloce: inserisci i tuoi dati, scegli il tuo consulente, leggi l’informativa, configura l’offerta e sottoscrivi i contratti utilizzando il servizio gratuito di Firma Elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.