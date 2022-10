Aria SANA e pulita, ma hai bisogno di questo purificatore Xiaomi (-20%)

Rendi la tua casa più sana pulendola dall’inquinamento e dalla polvere grazie a questo Purificatore Xiaomi. Non un modello qualunque ma l’Air Purifier 4, l’ultimo uscito sul mercato.

Su Amazon lo trovi in offerta con una promozione del 20% che ti permette di acquistarlo a solo 199,99€ con un risparmio di 50€, non farti scappare questa super offerta e acquistalo al volo.

Con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni non solo sono gratuite ma anche rapide in tutta Italia.

Goditi un’aria pulita come se fossi in montagna con questo purificatore Xiaomi

Grazie a Xiaomi potrai goderti un ambiente domestico sano ogni volta che entrerai in casa. Questo purificatore innovativo è capace di catturare il 99,97% di particelle con grandezza fino a 0,3 micron, di rischi non ne corri ma la differenza la senti.

In grado di eliminare i fattori inquinanti atmosferici, la polvere, il polline e il fumo di sigarette e tanto altro ancora, è perfetto sia in ambienti urbani che extra urbani. Punto forte è il suo filtro tecnologico che ha una durata di ben 12 mesi, in questo modo non ti dovrai preoccupare di cambiarlo ogni mese.

A rendere questo purificatore ancora più Smart è il fatto che potrai farlo funzionare sia tramite schermo OLED touch screen, ma anche tramite l’app “Xiaomi Home” e tramite comando vocale grazie al collegamento con il tuo assistente Google o Alexa. Con questo dispositivo migliorerai anche il tuo benessere emotivo dal momento che genererà ioni negativi che puliranno l’aria e ti faranno sentire come immerso nel verde. Pensa che ci vorranno all’incirca 10 minuti per purificare un’area di 20 metri quadri quindi in poco tempo potrai avere aria pulita in tutta la tua casa.

Non aspettare ulteriormente e acquista il prima possibile il tuo Purificatore Xiaomi grazie l’offerta su Amazon che ti permette un risparmio di 50€ portandotelo a casa a soli 199,99€.

Con Amazon Prime potrai riceverlo con una spedizione veloce e gratuita attraverso il servizio in abbonamento.

