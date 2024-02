Asciugatrice da 8 kg Whirlpool in super offerta a 399 euro da Unieuro

Il nuovo volantino La scelta giusta per te di Unieuro ha per protagonista quest’oggi l’asciugatrice da 8 kg Whirlpool FreshCare, in offerta a 399 euro per effetto 50% di sconto sul prezzo consigliato di 799,90 euro. Volendo, è anche possibile pagarla in tre rate a interessi zero da 133 euro al mese con Klarna e PayPal, a cui si aggiungono le spese di spedizione gratuite.

A questo prezzo, il nuovo modello FreshCare è da annoverarsi tra le migliori asciugatrici nella fascia di prezzo intorno ai 400-500 euro. Merito anche dell’esclusiva tecnologia 6° Senso e della classe di efficienza energetica A++.

Asciugatrice da 8 kg Whirlpool FreshCare in sconto del 50% sul sito di Unieuro

Come anticipato qui sopra, il fiore all’occhiello dell’asciugatrice Whirlpool in offerta su unieuro.it è la tecnologia 6° Senso, grazie alla quale è possibile ottenere eccellenti risultati di asciugatura. Il tempo di asciugatura viene impostato in automatico attraverso il riconoscimento della quantità di bucato, garantendo in questo modo risultati di asciugatura perfetti.

Un altro punto di forza dell’asciugatrice è il mantenimento dei capi morbidi e freschi per ore dopo la conclusione di ogni ciclo di lavaggio. Questo permentte a chiunque dunque di gestire al meglio il proprio tempo libero, “dimenticando” il bucato nell’asciugatrice.

L’acquisto dell’asciugatrice FreshCare del marchio Whirlpool è indicato anche a chi possiede molti capi di lana. Il motivo? La certificazione di The Woolmark Company per il ciclo lana, progettato per asciugare e proteggere con delicatezza i capi realizzati con questo speciale fibra.

L’asciugatrice Whirlpool FreshCare, con capacità da 8 kg e Classe A++, è in offerta a soli 399 euro sul sito unieuro.it, con possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 133 euro al mese più la consegna gratuita a casa.

