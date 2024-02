Asciugatrice Samsung da 9 kg Classe A+++ a 28€ al mese per 30 mesi (TASSO ZERO)

All’interno della promozione Love Samsung, lanciata dall’azienda di Seul per la settimana di San Valentino, segnaliamo l’asciugatrice Ai Control Optimal Dry da 9 kg di Samsung in offerta a 849 euro. La promo prevede anche la possibilità di dilazionare la spesa in 30 rate a interessi zero da 28,30 euro al mese, oltre che lo sconto immediato a carrello di 100 euro nell’ambito della promozione Trade up, esercitando il diritto a chiedere il ritiro RAEE.

L’integrazione di una pompa di calore, il sensore proprietario Optimal Dry e la tecnologia Ai Control sono i fiori all’occhiello dell’asciugatrice Samsung in offerta in queste ore sul sito ufficiale, una delle migliori asciugatrici con capacità da 9 kg.

Asciugatrice Samsung da 9 kg Classe A+++ in offerta a 849 euro sul Samsung Shop Online

Il funzionamento dell’asciugatrice da 9 kg di casa Samsung si basa in gran parte sull’intelligenza artificiale grazie alla funzionalità Ai Control. Si può dire di essere di fronte a un’asciugatrice intelligente, che si adatta alle preferenze del proprietario, suggerendogli programmi e opzioni usati con maggiore frequenza.

L’altro fiore all’occhiello è la tecnologia Pompa di Calore, che porta l’asciugatrice ad avere una efficienza energetica superiore alla concorrenza (Classe A+++). Non solo quindi asciuga in maniera delicata gli abiti, ma lo fa assicurando consumi ridotti.

A questo proposito, segnaliamo anche la tecnologia Optimal Dry, un insieme di tre sensori che controllano umidità e temperatura all’interno del cestello, andando a regolare in automatico il tempo di asciugatura.

L’asciugatrice Ai Control Optimal Dry di Sasmung, con capacità di carico fino a 9 kg, è in offerta a soli 849 euro sul sito ufficiale samsung.com, con la possibilità di pagare in 30 rate a interessi zero da 28,30 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.