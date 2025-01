Aspirapolvere a traino Dyson: oggi con lo sconto eBay risparmi 120€

Vuoi avere una casa impeccabile ma hai pochissimo tempo per le pulizie domestiche? La soluzione ideale per te è l’Aspirapolvere a traino Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2, oggi disponibile su eBay a soli 279 euro con un super sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Aspirapolvere a traino Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2: tutte le funzionalità

L’Aspirapolvere a traino Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 è un vero e proprio concentrato di potenza che permette di avere pavimenti splendenti in tutta casa.

Si contraddistingue per i suoi 36 cicloni che accelerano l’aria a oltre 180 km orari, generando forze centrifughe di oltre 100.000 G per spingere le particelle microscopiche fuori dal flusso d’aria. Inoltre le punte dell’elettrdomestico oscillano ad una frequenza di 5.000 Hz, impedendo alla polvere microscopica di intasare il flusso d’aria e garantendo un’aspirazione potente e costante.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice anche grazie al baricentro basso all’interno della sfera che permette al dispositivo di raddrizzarsi da solo in caso di ribaltamento. In questo modo è garantita una manovrabilità ottimizzata e una pulizia senza interruzioni.

Un’altra caratteristica importante è lo svuotamento igienico del contenitore grazie al quale lo sporco viene rimosso in modo automatico e non c’è bisogno di toccare la polvere.

