Aspirapolvere Lavapavimenti Xiaomi in doppio sconto su eBay

Nelle faccende domestiche fatti aiutare dall’Aspirapolvere Lavapavimenti Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus, oggi disponibile su eBay a soli 221 euro grazie ad uno sconto del 23% ed un ulteriore coupon di 10 euro da sfruttare applicando il codice PSPRGEN25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate mensili a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile della doppia offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Aspirapolvere Lavapavimenti Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Lavapavimenti Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus è dotata, innanzitutto, di un nuovo motore digitale da 108000 giri al minuto che offre una potente aspirazione fino a 150 AW per rimuovere polveri sottili, capelli e acari della polvere, per una pulizia eccezionale.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie alla nuova interfaccia LED di alta qualità che mostra chiaramente la modalità di funzionamento e le informazioni sulla batteria, per una visione e un controllo eccellenti da parte di qualsiasi utente.

Inoltre questo eletteodomestico aspira e lava contemporaneamente per pulire i pavimenti in modo più efficiente, grazie anche ad un ampio serbatoio dell’acqua da 250 ml che consente di ridurre il ricarico d’acqua durante la pulizia.

La sua batteria ad alta capacità da 3000 mAh offre, in più, un’autonomia fino a 65 minut che permette di pulire anche gli ambienti domestici più grandi nella massima comodità. Tra l’altro, il design della batteria rimovibile ti permette di sostituire la batteria con un solo clic senza dover interrompere il funzionamento.

Oggi l’Aspirapolvere Lavapavimenti Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus è disponibile su eBay a soli 221 euro grazie ad uno sconto del 23% ed un ulteriore coupon di 10 euro da sfruttare applicando il codice PSPRGEN25 al momento dell’ordine. Approfitta il prima possibile della doppia offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.