Aspirapolvere senza filo Dyson: maxi sconto di 200€ solo su eBay

La scopa elettrica più desiderata in assoluto oggi può essere tua ad un prezzo da capogiro! Si tratta ovviamente dell’Aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect Absolute, al momento disponibile su eBay a soli 599 euro con un mega sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento in tre comode rate a interessi zero con Klarna. Cosa aspetti? L’occasione è davvero più unica che rara!

Aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect Absolute: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect Absolute è un elettrodomestico top di gamma che oggi puoi portare a casa ad un prezzo scontatissimo.

Questo modello si caratterizza per il suo potente motore Dyson Hyperdymium che aumenta automaticamente la potenza di aspirazione quando rileva una maggiore quantità di polvere. In questo modo potrai rendere impeccabile tutte le superfici di casa, raggiungendo anche gli angoli più nascosti.

Un’altra caratteristica fondamentale è la sua batteria a sette celle che fornisce fino a 60 minuti di autonomia così da poter pulire tutta casa senza paura di rimanere a corto di energia. Inoltre il dispositivo è dotato di uno schermo LCD sul manico per renderne ancora più intuitivo l’utilizzo.

L’aspirapolvere è dotata, anche, di una speciale spazzola Motorbar che aspira velocemente anche i capelli e i peli di animali domestici, pulendo a fondo i tappeti e impedendo la formazione di grovigli attorno alla spazzola stessa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.