Aspirapolvere senza filo Electrolux a 150 EURO IN MENO: solo per OGGI

Per avere casa splendente e sempre pulita con il minimo sforzo, cogli subito la promozione speciale sull’Aspirapolvere senza filo Electrolux Animal 700! Oggi la trovi su Amazon a soli 199 euro grazie ad uno sconto bomba del 43%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offertona del genere è davvero irripetibile!

Aspirapolvere senza filo Electrolux Animal 700: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza filo Electrolux Animal 700 è una scopa elettrica leggerissima con i suoi soli 2,2 kg di peso.

È potente abbastanza per gestire tutte le superfici della tua casa con semplicità, ed è anche una scelta consapevole dato che il 60% della plastica usata è riciclata.

Goditi il potere di una forte aspirazione con il motore ad alta velocita che ti fornisce un pavimento libero dalla polvere, velocemente e facilmente. Nello specifico elimina polvere, detriti e particelle fini, mentre la spazzola PetPro+ è stata progettata per aspirare efficacemente i peli di animali.

La batteria super potente assicura una durata maggiore per una pulizia fino a 50 minuti su una singola carica. Inoltre, grazie ad un design ergonomico e compatto, puoi manovrare e pulire dal pavimento al soffitto nella massima comodità e senza il minimo sforzo. Per di più, la modalità Auto Mode adegua la potenza dell’aspirazione a seconda del tipo di superficie, ottimizzando l’energia: goditi la transizione dalla mattonella al legno alla moquette in un attimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.