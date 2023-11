Assassin's Creed Mirage Launch Edition per XBox, IL BLACK FRIDAY ha affondato il prezzo: meglio approfittarne!

Assassin’s Creed Mirage Launch Edition di Ubisoft narra le gesta di Basim (protagonista del capitolo precedente) ed ha una giocabilità nel tempo infinita se si vuole spaziare nella enorme mappa. Questa edizione include: Assassin’s Creed Mirage (gioco base), Mappa di Bagdad, Set di tre litografie. Ora grazie al Black Friday lo paghi solo 39,99 euro, grazie allo sconto del 19% nell’edizione per Xbox One e Series X. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Assassin’s Creed Mirage Launch Edition: la trama

Come anticipato nell’incipit, Assassin’s Creed Mirage Launch Edition include: Assassin’s Creed Mirage (gioco base), Mappa di Bagdad, Set di tre litografie. Vivi un’esperienza avventurosa ricca d’azione e di grande profondità narrativa, in cui un giovane ribelle arriva a diventare Maestro Assassino. Raggiungi Alamut, la leggendaria residenza degli Assassini che posero le basi del Credo, in un omaggio al gioco che ha dato inizio a tutto.

Scopri una versione aggiornata del gameplay e delle caratteristiche che hanno caratterizzato la serie per 15 anni, eseguendo corse acrobatiche in giro per la città ed eliminando i nemici furtivamente con assassinii più cruenti che mai.

Assassin's Creed Mirage Launch Edition di Ubisoft grazie al Black Friday lo paghi solo 39,99 euro, grazie allo sconto del 19% nell'edizione per Xbox One e Series X.

