Assassin's Creed The Ezio Collection in PROMO WOW: è giunta l'ora DI COMPRARLA

Ritenuto come uno dei personaggi più iconici di sempre, Ezio Auditore è l'amatissimo protagonista di ben tre capitoli di Assassin's Creed. Il franchise di Ubisoft ha deciso di fare le cose in grande, dedicandogli la The Ezio Collection.

Assassin’s Creed The Ezio Collection: l’assassino più famoso torna in HD

Se hai amato il personaggio di Ezio Auditore, allora questa Assassin’s Creed The Ezio Collection non può non essere tua. Disponibile su Amazon per Xbox One, è stata completamente rivista e vanta immagini in HD per una resa visiva senza precedenti. Avrai modo di immergerti nelle spettacolari ambientazioni italiane che spaziano tra alcune delle città più famose come Firenze e Venezia. All’interno del gioco troverai le modalità per giocatore singolo di Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed Brotherhood e Assassin’s Creed Revelations.

Ma non solo, perché sono inclusi anche tutti i DLC con una grafica migliorata per Xbox One. Per non farsi mancare nulla, a completare l’esperienza di Ezio troverai anche i due brevi film Embers e Lineage. È l’occasione ideale per vivere l’Italia del Rinascimento tra arte, ricchezze, cospirazioni e personaggi storici. In Revelations potrai anche tornare a Costantinopoli, per ripercorrere le tracce di Altair (protagonista del primo capitolo di Assassin’s Creed).

